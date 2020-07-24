Пальма первенства: куда исчезают орангутаны

Численность суматранского орангутана, который встречается только на одном из островов Индонезии, продолжает катастрофически сокращаться. Удовлетворение спроса на пальмовое масло и расширение его производства требует всё новых плантаций. Ради их обустройства уничтожаются тропические леса и торфяные болота, которые являются средой обитания орангутана. Как пытается выжить исчезающий вид — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images
Лейзер — участок равнинных лесов на севере Суматры, уникальная экосистема, в пределах которой наблюдается небывалое биоразнообразие. Здесь живут слоны, носороги, тигры, орангутаны, а также редчайший суматранский тигр, мраморная кошка, дымчатый леопард, яванский ящер. Тем не менее и здесь вырубают лес ради обустройства пальмовых плантаций
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
В течение последних 75 лет численность суматранского орангутана сократилась вчетверо
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
На протяжении XVIII–XIX веков орангутана безжалостно уничтожали во имя науки — отстреливали для музейных коллекций и анатомических исследований
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
В XX веке начался массовый отлов животных для показа в зоопарках и цирках. Причем охота велась в основном на детенышей, которые привязаны к матери на протяжении первых нескольких лет. Самку при этом убивали
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
Почти четыре десятилетия орангутаны в Индонезии находятся под охраной государства, а служба охраны природы конфискует незаконно отловленных животных
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
За нападение на орангутана в Индонезии можно отправиться на 5 лет в тюрьму или получить штраф в 100 млн рупий (полмиллиона рублей)
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
Однако браконьеров это не смущает. Местные богачи и состоятельные иностранцы готовы хорошо заплатить за экзотического питомца
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
Так как территория тропических лесов активно сокращается, вероятность встречи человека с орангутаном, рост которого может достигать 170 см, а вес 90 кг, растет
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
Суматранский орангутан, живущий преимущественно на деревьях и редко спускающийся на землю, — очень миролюбивое животное. Однако если на его территории появляется чужак, он будет проявлять агрессию и демонстрировать свою силу
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
Результатом неожиданных встреч с человеком часто становится уничтожение животного
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Jefta Images
За 20 лет из-за незаконных вырубок и обширных лесных пожаров были уничтожены миллионы гектаров тропических лесов, а орангутаны Малайзии и Индонезии потеряли 80% территории обитания
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