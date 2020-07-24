Пальма первенства: куда исчезают орангутаны

Численность суматранского орангутана, который встречается только на одном из островов Индонезии, продолжает катастрофически сокращаться. Удовлетворение спроса на пальмовое масло и расширение его производства требует всё новых плантаций. Ради их обустройства уничтожаются тропические леса и торфяные болота, которые являются средой обитания орангутана. Как пытается выжить исчезающий вид — в фотогалерее «Известий»