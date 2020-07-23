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В ЦСКА назвали дату и место прощания с хоккеистом Гусевым

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Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-Син
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Прощание с хоккеистом Александром Гусевым, скончавшимся накануне, пройдет 24 июля в Ледовом дворце спорта ЦСКА в Москве. Такую информацию распространила пресс-служба столичного хоккейного клуба в четверг, 23 июля.

«Прощание с олимпийским чемпионом, легендарным армейским защитником Александром Гусевым состоится в пятницу, 24 июля. Начало в 11:00 в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте. Вход через сектор номер 4», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что желающим проститься с Гусевым необходимо надеть средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Похоронят спортсмена на Троекуровском кладбище. Церемония погребения начнется в этот же день в 13:30 и продлится один час.

Гусев скончался на 74-м году жизни 22 июля. Он был чемпионом Олимпиады 1976 года, семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. Выступал за сборную СССР, ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и СКА.

Свои соболезнования родным и близким хоккеиста выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Гусев был представителем того поколения спортсменов, которое своими победами обеспечило мировое признание российского хоккея.

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