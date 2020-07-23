Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 23 июля.

«Светлая память об Александре Гусеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека», — написал Путин.

Он подчеркнул, что Гусев был представителем того поколения спортсменов, которое своими победами обеспечило мировое признание российского хоккея.

«Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников», — говорится в телеграмме.

Гусев скончался на 74-м году жизни 22 июля. Он был чемпионом Олимпиады 1976 года, семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. Выступал за сборную СССР, ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и СКА.