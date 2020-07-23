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Матвиенко заявила об отсутствии у России намерений вмешиваться в выборы США

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Россия не намерена вмешиваться и никогда ранее не вмешивалась в выборы президента США, заявила 23 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Кого выбрать президентом — это право американского народа. Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться. И если бы даже кто-то хотел, это невозможно сделать», — сказала она на пресс-конференции, которую транслировал сайт Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с любым президентом Соединенных Штатов.

«Кого выберет американский народ, с тем и будем пытаться как ответственное государство, как ответственный член международного сообщества, понимая значение такого сотрудничества для мира, для стабильности, для людей, мы будем стараться делать все возможное для налаживания сотрудничества с США», — указала председатель Совфеда.

По ее словам, российско-американские отношения важны для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Матвиенко рассказала, что у российской стороны были надежды, что с Дональдом Трампом на посту президента США появится шанс на улучшение отношений между странами, но этого не произошло.

«Русофобские настроения только нагнетались, были разрушены многие международные договора», — отметила она.

Председатель Совфеда добавила, что действия бывшего вице-президента США Джо Байдена — нагнетание русофобии и призывы к сдерживанию России — являются не чем иным, как попытками уйти от решения тех острых вопросов, которые есть у самих США, и ответы на которые ждут американцы.

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также неоднократно опровергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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