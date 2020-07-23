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Матвиенко назвала новую Конституцию России абсолютно легитимной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Новая редакция Конституции России абсолютно легитимна. Об этом в четверг, 23 июля, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Сегодня после внесения поправок и поддержки такого подавляющего большинства населения, пришедшего на голосование, можно говорить, что Конституция-2020 имеет абсолютную легитимность», ― сказала она в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Матвиенко напомнила, что предыдущая редакция Конституции не получила абсолютной поддержки в нескольких субъектах России, добавив, что Основной закон страны 1993 года во много был адаптацией «западных практик».

Новая же редакция документа, по мнению спикера Совфеда, ― это российская национальная Конституция.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%.

Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

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