Ученый назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс

Космическая радиация станет главным препятствием на пути пилотируемых полетов на Марс, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, в четверг, 23 июля.

Ранее в этот день китайский зонд для исследования Марса «Тяньвэнь-1» успешно вышел на заданную орбиту. Спускаемый модуль достигнет Марса в феврале 2021 года, три месяца спустя приземлится на поверхность. После проверки всех систем марсоход отсоединится от модуля и отправится на исследование планеты.

«К полету человека на Марс я отношусь очень пессимистично. Из-за проблем, связанных с космической радиацией. В основном они будут актуальны при перелете к Марсу из-за большого расстояния. Больше чем полгода экипаж будет находиться в открытом космическом пространстве со всеми прелестями радиации от Солнца, космических лучей», — сказал ученый.

На самом Марсе бороться с радиацией было бы легче, отметил Зеленый.

«Если человек окажется на Марсе, роботы заранее могут подготовить для него подземное убежище. Слой грунта 1,5 м уже защищает от радиации», — сказал научный руководитель ИКИ РАН.

Таким образом, он сделал вывод, что если проблему космической радиации не удастся решить, то Марс может стать планетой, куда человек не отправится.

По мнению Льва Зеленого, велик риск, что волна интереса к Марсу в скором времени может схлынуть, как однажды это случилось с Луной.

«Пока практического смысла в полете человека на Марс не видно. Можно помечтать о терраформировании, создании атмосферы у Марcа, но это хорошие темы для научно-фантастической литературы. Пока основной интерес — это гонка престижа космических держав, напоминающая то, что было в советское время. Тогда это было — кто первый вступит на Луну. Теперь мечты сторонников пилотируемых полетов концентрируются на Марсе. Но серьезного научного значения при нынешнем развитии робототехники я не вижу», — заключил ученый.

О завершении строительства китайского марсохода стало известно в июле 2019 года. О планах отправки на Марс миссии, которая впервые в мире совместит орбитальные и наземные исследования, КНР заявила за два года до этого.