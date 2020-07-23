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Китайский марсоход вышел на заданную орбиту

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Cheng
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Китайский зонд для исследования Марса «Тяньвэнь-1» успешно вышел на заданную орбиту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в четверг, 23 июля.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» вышла на заданную орбиту через 36 минут после начала полета, передает ТАСС.

Старт зонда для изучения Марса состоялся на космодроме Вэньчан (провинция Хайнань) в 12:40 по местному времени (7:40 мск). Спускаемый модуль достигнет Марса в феврале 2021 года, три месяца спустя приземлится на поверхность. После проверки всех систем марсоход отсоединится от модуля и отправится на исследование планеты.

О завершении строительства китайского марсохода стало известно в июле 2019 года. О планах отправки на Марс миссии, которая впервые в мире совместит орбитальные и наземные исследования КНР заявила за два года до этого.

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