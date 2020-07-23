В Кремле рассказали о поручении Путина проработать вопрос хеджирования

Механизмы хеджирования нефтяных доходов по примеру Мексики прорабатываются по поручению президента России Владимира Путина, но окончательное решение еще не принято. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использование этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры», — подтвердил представитель Кремля.

Однако Песков напомнил, что для определения целесообразности механизма в российских реалиях необходимо проработать и изложить плюсы и минусы. При этом точные сроки выполнения поручения не установлены, по мере готовности власти сообщат о своем решении.

«Это применяемая некоторыми странами практика хеджирования, и Россия преследует свои национальные, экономические интересы, прорабатывая возможность использования тех или иных практик. Пока нужно к этому так относиться», — добавил пресс-секретарь президента.

Накануне стало известно, что Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов России для их защиты от падения сырьевых цен. Аналогичный механизм уже много лет использует Мексика.

Ранее, 16 июля, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго подготовили комплекс мер, которые направлены на поддержание стабильности рынка топлива и развития биржевых торгов в условиях ускоренных темпов восстановления спроса.