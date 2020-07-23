Эксперт назвал долю имеющих ожирение россиян

Около 60% жителей России имеет избыточную массу тела, 20–25% россиян страдают ожирением. Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в четверг, 23 июля.

Тутельян отметил, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

«Это то, что является главной причиной смертности, сокращения продолжительности жизни ожидаемой», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

По данным Минздрава России, самое большое число людей с ожирением в 2019 году в России выявили в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.

Всего в прошлом году в России зарегистрировали 517 357 больных ожирением, что на 70 тыс. больше, чем в 2018 году.