Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области. Такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава России.

Наименьшее число пациентов с ожирением в 2019 году было зарегистрировано в Чечне, Приморском крае и в Ингушетии.

«Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тыс. населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7», — цитирует текст сборника «РИА Новости».

Всего, по данным Минздрава, в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее в июне сообщалось, что ученые Университетского колледжа Лондона назвали ожирение серьезным фактором, повышающим на 30% риск развития старческого слабоумия.