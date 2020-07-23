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Tesla обвинила конкурентов в краже информации

Tesla обвинила конкурентов в краже информации

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Американская компания Tesla подала в суд на своего главного конкурента — фирму Rivian Automotive. Об этом 23 июля сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Bloomberg.

В Tesla заявили, что четыре ее бывших сотрудника передали Rivian Automotive конфиденциальную информацию, которая может представлять ценность для конкурентов. Rivian Automotive обвинения отрицает и называет их необоснованными.

Также отмечается, что в Rivian Automotive перешли 178 бывших сотрудников Tesla, при этом примерно 70 из них ушли к конкуренту напрямую.

9 июля сообщалось, что Tesla в ближайшее время выпустит беспилотный автомобиль пятого уровня. Это означает, что машина сможет ездить по дорогам общего пользования без вмешательства водителя.

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