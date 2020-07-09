Tesla выпустит полностью беспилотный автомобиль

Американская компания Tesla в ближайшее время выпустит беспилотный автомобиль пятого уровня. Это означает, что машина сможет ездить по дорогам общего пользования без вмешательства водителя. Об этом 9 июля пишет Reuters со ссылкой на главу компании Илона Маска.

По словам предпринимателя, Tesla сможет достичь базовой функциональности новой технологии в течение 2020 года. Сейчас компания производит машины с технологией расширенной автоматизации — функцией автопилота.

Также Tesla сейчас занимается разработкой новых систем охлаждения, которые позволят использовать в автомобилях более производительные электронные системы.

16 июня стало известно, что Tesla представила новую топовую модификацию электрокара Model S, которая получила обозначение Long Range Plus. Она стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).