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«Газпром нефть» запустила комплекс переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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«Газпром нефть» запустила в эксплуатацию на Московском НПЗ комплекс переработки нефти «Евро+», участие в церемонии по видеосвязи принял президент России Владимир Путин.

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«Успешно реализован важный масштабный проект. Насколько я помню, из 15 или 16 регионов страны поступало оборудование, причем работа не останавливалась из-за эпидемии коронавируса. За счет российских технологий и оборудования создан новый комплекс, который существенно повысит переработку нефти на Московском НПЗ», — отметил Путин.

Кроме того, в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Новак рассказал о том, что в ближайшие несколько лет «Газпром нефть» инвестирует около 160 млрд рублей в развитие столичного НПЗ. И новый комплекс, по словам министра, позволит увеличить производство нефтепродуктов, повысить эффективность переработки и снизить нагрузку на окружающую среду.

Московский НПЗ обеспечивает топливом 40% столичного рынка. В настоящее время он перерабатывает 11 млн т нефти в год и выпускает 30 видов продукции. «Евро+» — главный проект второго этапа модернизации завода, сообщает «Интерфакс».

Накануне стало известно, что нефтяные компании с начала июля 2020 года резко нарастили продажи бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. «Газпром нефть» оказалась в тройке лидеров.

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