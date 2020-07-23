Выращивание иглинского лука возрождают в Башкирии

Башкирские ученые восстанавливают производство знаменитого иглинского лука. В советские времена он пользовался большой популярностью не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Этот сорт репчатого лука экспортировали даже на Кубу.

Новый сорт получил название «Иглинский-2», пишет ИА «Башинформ». «На сегодняшний день заявки на сорт и патент зарегистрированы в «Госсорткомиссии» России. Сейчас проводятся испытания на базе госсортучастков Башкирии, Челябинской области и Кургана, а также в учебно-научном центре БГАУ», — сообщил доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Кузнецов.

Напомним, в Удмуртии будет создано еще 28 агроклассов, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Занятия стартуют 15–21 сентября. Школьники будут работать над проектом своего сельхозпредприятия.