Онлайн-казино и букмекеры оказались главными спонсорами видеопиратов

Основными спонсорами пиратских интернет-кинотеатров являются казино и букмекерские сервисы. На их деньги осуществляются все этапы производства и монетизации контента, говорится в исследовании, проведенном Group-IB.

Сайты, показывающие ворованный контент, выступают для онлайн-казино и букмекерских контор главной рекламной площадкой, размещая баннеры, промокоды, ссылки для привлечения новых игроков, цитирует исследование РБК.

Лидерами на рынке незаконных казино, которые также инвестируют в контент, авторы исследования, в частности, назвали партнерские сервисы для привлечения аудитории Welcome Partners и Lucky Partners. Издание направило запрос в эти компании, на момент публикации новости ответа не получило.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что внутри сферы о синергии пиратов и игорного бизнеса давно знают. Онлайн-казино в России запрещены, а на рекламу букмекеров наложены ограничения. В таких условиях их желание создать медиа, которые будут размещать промо без регуляции, вполне объяснимо, заявил эксперт.

Пиратский ресурс получает от букмекера в среднем 20–40% от суммы проигрыша привлеченного через него игрока, оценили в Group-IB.

Заблокировать транзакции казино и букмекеров через банки технически возможно, отметили авторы исследования: в классификации кредитных организаций этой категории клиентов присваивается спецкод MCC 7995, с помощью его блокирования с этой проблемой успешно боролись в США. Однако популярные сетевые казино работают через российские банки, ни один из которых не присваивает им этот код, несмотря на то что проверить сайт на предмет соответствующей деятельности можно в автоматическом режиме, отметила Group-IB.

Копии отчета направлены в Генпрокуратуру, международные правоохранительные органы, а также в головные организации Visa и Mastercard.

В мае Медиа-коммуникационный союз сообщил, что за полтора года из поисковой выдачи было удалено 2,8 млн ссылок на пиратский контент. Всего с момента создания реестра в него направили 3,4 млн ссылок.