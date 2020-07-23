Иудейские крайности: израильтяне требуют отставки Нетаньяху

В Израиле продолжаются массовые антиправительственные протесты. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и увеличения помощи населению в условиях пандемии коронавируса. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Тысячи израильтян прошли по улицам Иерусалима к зданию кнессета (парламента страны) с требованием отставки Нетаньяху
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Протесты прошли также в Тель-Авиве и других городах страны
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Биньямин Нетаньяху находится под следствием по нескольким уголовным делам, но в условиях пандемии они оказались практически заморожены
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Многие протестующие демонстративно вышли на акции протеста без предписанных законом масок
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Кое-где полиция была вынуждена применять водометы для усмирения толпы
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Израильтяне требуют увеличения помощи со стороны государства. По официальной статистике, без работы из-за пандемии осталось 20% трудоспособного населения страны
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Экономические последствия пандемии, вторая волна которой накрыла Израиль, особенно тяжело сказываются на молодежи
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Протестующие подчеркивают свой патриотизм, объясняя, что их недовольство направлено против политики нынешнего кабинета, а не против страны
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Политический кризис разгорелся в Израиле еще весной. Нетаньяху удалось сформировать кабинет лишь с третьей попытки
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
В Израиле вновь запрещена работа всех предприятий, кроме магазинов, аптек и общепита
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