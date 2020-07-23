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Сезон смерчей на Черном море начался раньше обычного

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Сезон смерчей на Черном море начался раньше обычного на месяц, сообщил научный руководитель Гидрометцентра. Торнадо бывают в августе, когда температура воды достигает +26 °C. По словам Романа Вильфанда, в этом году вода быстро прогрелась из-за мощного антициклона.

Аномальная ситуация сложилась на территории всей России. По прогнозам синоптиков, до середины следующей недели на юге будет холоднее нормы, на севере — теплее. К примеру, в Коми ожидается +26 °C, в то время как в Москве всего +20 °C. Как пояснил Вильфанд, тепло от антициклона распространяется на северо-восток. Эта ситуация приводит к повышенной пожарной опасности. Ученый уточнил, что потепление до 28 °C ждет москвичей на следующей неделе.

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