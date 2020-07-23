В ЕАО родители детей-инвалидов выберут форму компенсации за питание

В ЕАО внесли изменения в региональный закон «Об образовании». Его дополнили пунктом, согласно которому дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в спецучреждениях и имеющие право на двухразовое бесплатное питание, смогут выбирать, в какой форме оно будет обеспечено — в натуральной форме или в денежной.

Как пояснила глава регионального парламента Любовь Павлова, чьи слова приводит ИА ЕАОMedia, речь идет о детях, которые обучаются в государственном центре образования «Ступени» в Биробиджане, а также в специализированных организациях в некоторых районах области. Этим детям, если они живут дома, должны предоставлять двухразовое питание за счет местного бюджета.

Пока шел обычный учебный процесс, ребята приходили на занятия и ели в столовой. Но как только началось дистанционное обучение, возник вопрос, как их кормить. Выдавать продуктовые наборы — не всегда удобно. Кроме того, такой способ не был нормативно урегулирован. Поэтому было решено дополнить базовый федеральный закон соответствующим положением.

Правительство области должно установить порядок обеспечения питанием и стоимость продуктов. Родители смогут выбирать, в натуральной или в денежной форме им получать питание для своих детей.