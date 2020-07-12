Возвести в систему: появится ли в России программа помощи детям с аутизмом

Федеральную программу помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) могут создать в России, об этом стало известно по итогам профильного круглого стола в Госдуме, состоявшегося на неделе. Организаторы называют это первой попыткой решить накопившиеся сложности на системном уровне. Своевременная диагностика и помощь являются решающим фактором для дальнейшей социализации детей с РАС. Если программа заработает, она позволит помочь примерно 300 тыс. детей, рассказали «Известиям» активисты . Скептики указывают на критическое отсутствие подходящих специалистов и другие структурные проблемы, которые делают такой шаг преждевременным . Подробнее о том, как устроена помощь сегодня и чего планируется достичь благодаря программе, — в материале издания.

Между ведомствами

Необходимость разработки федеральной программы, призванной помочь детям с расстройством аутистического спектра (РАС), обсуждалась на круглом столе, который прошел в Госдуме в среду, 8 июля (материалы есть в распоряжении «Известий»).

Инициаторами стали представители нескольких родительских организаций, в дискуссии приняли участие представители сразу нескольких думских комитетов, представители Минздрава, Минтруда и профильных ассоциаций — всего, вместе с общественниками, около 30 человек.

Это первая попытка решить проблему с оказанием своевременной помощи детям с расстройствами аутистического спектра на системном уровне , рассказала «Известиям» Александрина Хаитова, президент благотворительного фонда «Я особенный», выступившая одним из инициаторов дискуссии.

— До этого проблема обсуждалась, но на уровне отдельных ведомств или регионов. Такого, чтобы речь шла о программе федерального значения, до этого не было, — отметила собеседница издания.

Фото: yaosobenniy.ru Президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова

Важным аргументом в пользу разработки такой программы является возможность серьезно скорректировать состояние при выявлении расстройств на начальной стадии , пояснил «Известиям» член комитета Государственной думы по вопросам здравоохранения Александр Петров, выступивший модератором круглого стола.

— Я удивлен тому обстоятельству, что на государственном уровне до сих пор не принимался во внимание тот факт, что, если с этими детьми заниматься, они будут полностью социализированы, смогут работать и просто быть обычным гражданами, а государству не придется десятилетиями нести на себе выплаты по инвалидности, — рассуждает он.

К обсуждению были привлечены все профильные ведомства. В аппарате детского омбудсмена, по его словам, от участия в дискуссии отказались.

Среди основных вопросов, поднимавшихся на мероприятии, — уровень организации работы по своевременному выявлению детей с РАС, в том числе и в регионах, организация оказания социальной помощи таким семьям, а также финансирование социальных услуг для детей с РАС и подготовка квалифицированных специалистов для работы в сфере диагностики и социализации детей с такими диагнозами. Это в целом соответствует перечню проблем, составленному представителями общественных организаций для рассмотрения на круглом столе.

дети Фото: Depositphotos

— В стране отсутствует системный подход к разработке методик по выявлению людей с РАС, спектра методик самого процесса социализации и методик оценки эффективности процесса социализации людей (о необходимости разработки методик написано в Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации), — в том числе говорится в документе.

Если программа помощи заработает, она позволит помочь примерно 300 тыс. детей, полагает Александрина Хаитова. Впоследствии под ее действие, как рассчитывают активисты, могут попадать все дети, благодаря внедрению массового скрининга . За счет этого своевременную помощь сможет получить каждый сотый новорожденный.

На ранней стадии

Расстройства аутистического спектра могут проявляться различными способами и сопровождаться или не сопровождаться различными психиатрическими диагнозами . Они проявляются в раннем возрасте. Наиболее частыми признаками являются необычное поведение, задержки речевого и общего развития, а главное — задержка в формировании коммуникативных навыков .

Согласно данным ВОЗ, в мире РАС наблюдаются у одного из 160 детей, по другим данным — им может страдать каждый 53-й ребенок. В экспертном совете фонда «Выход» ранее отмечали, что в России такими расстройствами страдает примерно 1% от общего числа детей.

Отличительной особенностью РАС является тот факт, что в детском возрасте развитие ребенка можно успешно скорректировать. Поэтому одним из наиболее важных условий является развитие системы раннего мониторинга заболевания.

— Пока ребенок маленький, это может выглядеть скорее трогательно, но если не начинать помогать ему на ранней стадии, то шансы на социальную адаптацию уменьшаются, в результате он просто не сможет пойти в школу. А дальше ребенок получает инвалидность, посещает уже специализированные учреждения и получается, что и он, и его родители выпадают из жизни общества, — считает Александрина Хаитова.

дети Фото: Depositphotos

Не хватает также доступных программ по социализации и адаптации, позволяющих скорректировать состояние ребенка в раннем возрасте, если у него было диагностировано одно из расстройств аутистического спектра . Сейчас большинство из них являются платными, при этом стоимость может составлять около 18–30 тыс. рублей в месяц, дополнительно к затратам, например, на одежду, питание и игрушки.

Среди мер, которые предложили включить в программу помощи участники круглого стола, — ранний повсеместный скрининг для выявления детей с РАС и программа последующей помощи, адаптация школьной общеобразовательной программы и разработка программы по подготовке к самостоятельной жизни, включая сопровождаемое проживание и помощь в трудоустройстве . Такие предложения в ходе дискуссии озвучил Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом МГППУ, во время своего выступления.

Сегодня в функции ФРЦ входит развитие сети региональных центров, апробация новых программ и методов в этой сфере, а также сопровождение семей и проведение исследований и мониторингов.

«Не хватает кирпичей»

Скептически к возможности создания такой программы в ближайшем будущем относится Екатерина Мень , президент Центра проблем аутизма, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ.

— У нас нет целого ряда профессий, а без этого мы не можем строить систему. Нам нужны профессии, связанные с доказательной медициной. У нас нет в стране специальностей, которые реально могут помогать с учетом потребностей пациентов аутистического спектра, они просто не включены в реестр, — отмечает собеседница издания. — Пока это не изменится, говорить о создании полноценно функционирующей программы рано.

При этом отдельные проблемы, по ее словам, с успехом обсуждаются на мероприятиях с участием профильных федеральных ведомств, поднимались эти вопросы ранее и в Госдуме.

— Это работа, которая складывается из многих кирпичей. У нас 80% кирпичей, из которых складывается этот дом, пока нет, — полагает она.

Чтобы программа оказалась эффективной, на нее прежде всего должно быть выделено целевое финансирование , подчеркнула в разговоре с «Известиями» Елена Багарадникова, исполнительный директор общественной организации по помощи детям с аутизмом «Контакт».

Мень Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма Фото: autismchallenge.ru

— Если это предполагает выделение каких-то средств, дело пойдет. Если это предполагает только декларации, толку от этого не будет. И второй момент — это допуск к денежным потокам некоммерческих организаций и родительских ассоциаций. Потому что как только у них появляются возможности предлагать программы надлежащего качества, меняется процесс и в государственных организациях, потому что всем становится понятно, что нельзя это делать по старинке, — отметила эксперт.

Финансирование для помощи людям с РАС выделяется и сегодня. Эти вопросы регулируются законом « Об основах социального обслуживания граждан», однако опрошенные изданием специалисты называют отдельные меры по его реализации «непроработанными», а текущее финансирование — недостаточным . Кроме того, с 2016 года в стране действует принятая Концепция ранней помощи.

Документ рассчитан на срок до 2020 года и предполагает комплекс мер для оказания своевременной помощи и поддержки в детском возрасте. Однако далеко не все содержащиеся в нем положения были выполнены, следует из обращений родителей.

Так, участники круглого стола отмечали, что до сих пор не были разработаны включенные в нее профстандарты для специалистов, занятых в сфере адаптации и социализации детей с РАС . Тем не менее в последние 7–8 лет наблюдается определенная положительная динамика, хотя развивается она не быстро, обращает внимание Елена Багарадникова.

— Но всё это делается потому, что за это бьются родительские ассоциации. И у нас, и во всем мире все эти изменения происходят потому, что родительское сообщество много лет стучится в эти двери, — заключает она.

В ближайшее время в Госдуме планируют сформировать рабочую группу для дальнейшей работы над вопросом помощи для детей с аутистическими расстройствами. После чего планируется провести парламентские слушания. К теме должны вернуться на первом заседании осенней сессии, которая начнется в сентябре . Просьбы сформулировать собственное видение по этой проблеме депутаты также направили в Минтруд и Минздрав.

«Известия» обратились в ведомства с просьбой прокомментировать свою позицию. В Минздраве в ответ на запрос издания сообщили, что пока указанное обращение к ним не поступало, при поступлении оно будет рассмотрено с привлечением экспертного сообщества. При этом из-за своего комплексного характера проблема должна рассматриваться на межведомственном уровне, а основную роль в улучшении качества жизни детей с РАС и их семей играют педагогическая и социальная помощь, полагают в ведомстве.