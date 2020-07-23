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Человек погиб в ДТП с тягачом и легковым автомобилем в Хабаровске

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Крупное ДТП с участием тягача и двух легковых автомобилей произошел в Хабаровске. Водитель одного автомобиля пострадал, его пассажирка погибла.

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Авария случилась на улице Суворова в Индустриальном районе города в среду, 22 июля, около 11 часов утра. Nissan Sunny, выезжая с прилегающей территории с левым поворотом, нарушая правила, столкнулся с тягачом Volvo FM-TRUCK. После удара грузовик и легковой автомобиль продолжили неконтролируемое движение и столкнулись с Nissan Tiida Latio.

В результате ДТП 78-летняя пассажирка Nissan Sunny скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, 79-летнего водителя госпитализировали с многочисленными травмами.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, у пострадавшего автомобилиста — 22-летний стаж вождения. Установлено, что за руль он сел в трезвом состоянии. Расследование случившейся аварии продолжается.

Ранее сообщалось, что 29 июля в Пресненском суде Москвы начнется рассмотрение дела о смертельном ДТП в центре столицы с участием артиста Михаила Ефремова. Заседание пройдет в закрытом режиме. Дело взяла на контроль Генпрокуратура России.

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