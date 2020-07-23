Многодетная мать раскрыла секрет идеального порядка в доме

Мать троих детей из Великобритании Рианнон Паркер рассказала The Sun, как ей удается сохранять идеальный порядок в доме.

Женщина занимается писательством, подрабатывает помощником учителя, при этом воспитывая и трех детей шести, 10 и 12 лет.

Издание отмечает, что несмотря на занятость, у 33-летней Рианнон в доме всегда безупречный порядок. По словам женщины, главный секрет в том, что два раза в год она выбрасывает игрушки детей и ненужные вещи.

Кроме того, она очень любит всё планировать и упорядочивать. Это помогло создать систему хранения вещей, при которой у всего есть свое место. Многое британка сортирует по цветовой гамме.

Кроме того, женщина придумала способ хранения рисунков детей. Если ранее те хранились в пяти громоздких папках, то теперь она фотографирует работы, а затем складывает отпечатанные снимки в небольшую фотокнигу, которая занимает гораздо меньше места. Рядом с каждым фото размещается краткое описание, что именно из них изображено, а также кто и в каком возрасте это нарисовал. Оригиналы рисунков мама сдает в переработку.

При этом Рианнон не скрывает от детей планы что-либо выбросить. Многие вещи они собирают в коробки и отправляют в благотворительные организации.

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