Прямой эфир

Мать 16 детей рассказала о подготовке к Рождеству

0
Фото: youtube.com/The Bonell Family
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать 16 детей Джени Бонелл из Австралии рассказала, каких усилий ей стоит подготовиться к Рождеству.

На своем Youtube-канале женщина отметила, что для праздничного застолья с участием девяти сыновей и семи дочерей, им с мужем приходится покупать 11 кг ветчины, 3 кг индейки и цыплят, 6 кг креветок. При этом дети за вечер съедают еще 4 кг салата и выпивают 10 бутылок газировки.

По словам Бонелл, она заранее сравнивает цены на продукты в супермаркетах и фермерских магазинах, чтобы найти самые дешевые. Однако тратит на празднование «самая большая семья в Австралии» все равно порядка $5 тыс. (314 тыс. рублей).

Подготовка подарков для стольких детей также требует особого подхода. Старшим девяти детям Бонелл предложила играть в «Тайного Санту». Так что проблема с их подарками решилась сама собой.

Младшим женщина покупает подарки в течение всего года и записывает, чтобы не забыть, что купила. Бонелл добавила, что жизнь в такой большой семье иногда бывает сумасшедшей, но в доме царит дружба и веселье.

В апреле сообщалось, что в самой многодетной семье на Земле родились 39 детей. Из-за редкой особенности организма у 39-летней жительницы Уганды на свет всегда появляется более одного ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне назвали идеальное число детей в семье
Стали известны запросы российских детей на Новый год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019