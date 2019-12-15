Мать 16 детей рассказала о подготовке к Рождеству

Мать 16 детей Джени Бонелл из Австралии рассказала, каких усилий ей стоит подготовиться к Рождеству.

На своем Youtube-канале женщина отметила, что для праздничного застолья с участием девяти сыновей и семи дочерей, им с мужем приходится покупать 11 кг ветчины, 3 кг индейки и цыплят, 6 кг креветок. При этом дети за вечер съедают еще 4 кг салата и выпивают 10 бутылок газировки.

По словам Бонелл, она заранее сравнивает цены на продукты в супермаркетах и фермерских магазинах, чтобы найти самые дешевые. Однако тратит на празднование «самая большая семья в Австралии» все равно порядка $5 тыс. (314 тыс. рублей).

Подготовка подарков для стольких детей также требует особого подхода. Старшим девяти детям Бонелл предложила играть в «Тайного Санту». Так что проблема с их подарками решилась сама собой.

Младшим женщина покупает подарки в течение всего года и записывает, чтобы не забыть, что купила. Бонелл добавила, что жизнь в такой большой семье иногда бывает сумасшедшей, но в доме царит дружба и веселье.

В апреле сообщалось, что в самой многодетной семье на Земле родились 39 детей. Из-за редкой особенности организма у 39-летней жительницы Уганды на свет всегда появляется более одного ребенка.