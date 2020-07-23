Доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%

Доля молодых инвесторов выросла до 30% в период самоизоляции — об этом «Известиям» рассказали в нескольких брокерских компаниях. На фондовый рынок многих юношей и девушек привели родители. Взрослые хотят научить детей грамотно вкладывать деньги. Эксперты, в частности сотрудники компании «Альфа-Капитал», считают, что в стране развивается финансовая культура. Кроме того, многое решает и развитие мобильных сервисов — особенно это важно для молодых людей. Игры на биржах поколение Z начинает с суммой до ₽100 тыс. Подробнее о моде на инвестирование читайте на сайте IZ.RU.