Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Мир
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Общество
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС
Интернет
В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях
Общество
Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи самолета в Бурятии
Сюжет:

Доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%

0
Выделить главное
вкл
выкл

Доля молодых инвесторов выросла до 30% в период самоизоляции — об этом «Известиям» рассказали в нескольких брокерских компаниях. На фондовый рынок многих юношей и девушек привели родители. Взрослые хотят научить детей грамотно вкладывать деньги. Эксперты, в частности сотрудники компании «Альфа-Капитал», считают, что в стране развивается финансовая культура. Кроме того, многое решает и развитие мобильных сервисов — особенно это важно для молодых людей. Игры на биржах поколение Z начинает с суммой до ₽100 тыс. Подробнее о моде на инвестирование читайте на сайте IZ.RU.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020