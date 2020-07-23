Российские банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании - такие данные приводятся в исследовании Росфинмониторинга. Аналитики, работающие в финансовых организациях считают, что финансовая грамотность заёмщиков повышается - люди более внимательно готовятся перед тем, как подать заявку. Кроме того, с 2018 года действует система реабилитации клиентов. Честное имя себе смогли вернуть около 24 тыс. россиян. Ещё одна причина - банки всё чаще используют схему изучения предварительных заявок. Такой механизм не предусматривает процедуру отказа (это послабление касается, в основном, предпринимателей). На снижение числа отрицательных решений банков повлияла и пандемия. Подробности читайте в материале на сайте IZ.RU.