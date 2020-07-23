Сомнительному верить: банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

Рост черных списков банковских клиентов замедлился — в 2019 году число новых «отказников» уменьшилось по сравнению с 2018-м почти на 30%, говорится в отчете Росфинмониторинга («Известия» с ним ознакомились) . Это означает, что кредитные организации стали более эффективно отслеживать схемы отмывания денег и реже блокировать «подозрительные» операции . Также банки реабилитировали в три раза больше клиентов . В финансовых организациях «Известиям» подтвердили тенденцию. Она может быть связана с повышением грамотности граждан, с переходом к рассмотрению предварительных заявок, которое не влечет процедуру отказа, а также с новыми правилами ЦБ по ведению черного списка клиентов. Однако проблема излишней бдительности банков по-прежнему остро строит перед бизнесом, отмечают эксперты .

Заградительные меры

В прошлом году число новых клиентов-«отказников» сократилось практически на 30% по сравнению с 2018-м , следует из годового отчета Росфинмониторинга. В документе отмечается, что среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП — на 35%, среди юрлиц — чуть менее 20% . В отчёте не уточняется, сколько клиентов получили отказы в прошлом году. По данным Минэкономразвития на сентябрь 2019-го, «меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей.

К такой категории клиентов относятся юрлица, физлица и ИП, которым организация финансового рынка отказала в проведении операции или в заключении договора банковского счета, а также те, кого прекратили обслуживать на основании «антиотмывочного» закона (115-ФЗ), уточнили в Росфинмониторинге.

Справка «Известий» С 2017 года ЦБ ведет черный список клиентов, которым когда-либо отказали в обслуживании или проведении операции, и регулярно направляет его в банки. Попадание компании или физлица в перечень не выступает однозначным основанием для отказа в обслуживании, однако зачастую банки предпочитают не связываться с такими лицами.

В отчётах по итогам 2018 и 2017 годов динамику работы с «отказниками» Росфинмониторинг не приводил. Из документа за 2016 год следует, что банки отклонили заявки на обслуживание порядка 350 тыс. клиентов, что превысило аналогичные показатели предыдущего (2015) года в 2,6 раза.

«Количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается, что говорит не только об уменьшении числа незаконных операций в экономике, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона», — говорится в отчете по итогам 2019 года .

Сомнительному верить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одновременно с сокращением числа «отказников» в прошлом году, кредитные организации реабилитировали в три раза больше клиентов — их число выросло с 8 тыс. до 23 тыс. , говорится в документе Росфинмониторинга.

Снижению числа отказов в обслуживании способствовал конструктивный диалог с бизнес-сообществом: в 2019 году были подготовлены рекомендации для предпринимателей по вопросам «антиотмывочного» законодательства, заявили «Известиям» в Центробанке . Там отметили, что с апреля прошлого года также изменился алгоритм направления в финансовые организации сведений об отказах в зависимости от уровня риска уже совершенных клиентом операций.

Кроме того, с 2018 года действует процедура реабилитации для клиентов, которые столкнулись с неправомерными отказами кредитных организаций: за это время банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, реабилитированы были более 24 тыс. клиентов, подчеркнули в ЦБ.

В целом Служба по финансовому мониторингу отметила эффективность работы превентивных механизмов для снижения объемов теневой экономики. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году, — более 200 млрд рублей, следует из документа . В Росфинмониторинге отметили, что госорганы обладают и другими эффективными методами борьбы со злоумышленниками: например, это выявление и арест похищенных активов за рубежом. Только в 2019 году для возврата в Россию переданы материалы более чем на 50 млрд рублей.

Банки видят

Тренд на сокращение числа «отказников» «Известиям» подтвердили в ПСБ и банке «Зенит». Это может быть связано с повышением финансовой грамотности клиентов, разъяснительной работой банков относительно требований «антиотмывочного» закона по корректной работе со счетами и соблюдению норм при оформлении сделок , считают в Промсвязьбанке. В кредитной организации добавили, что в последнее время также риски обналичивания смещаются от физлиц в сектор розничных торгово-сервисных предприятий, ведущих реальную деятельность и имеющих наличную выручку — это объясняет более позитивные показатели для «физиков».

Сомнительному верить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тенденция в банке «Зенит» связана с привлечением более качественного сегмента бизнеса, а также с организацией рассмотрения предварительных заявок на открытие счета, которая не влечёт за собой процедуру отказа , пояснила начальник департамента финмониторинга кредитной организации Людмила Соколова. Она отметила, что в начале 2020-го количество отрицательных решений по обслуживанию снизилось из-за сокращения заявок на открытие счетов во время пандемии.

В банке «Открытие» «Известиям» сообщили, что отказывают клиентам в проведении операций только при наличии обоснованных подозрений в совершении клиентом высокорискованных, сомнительных операций.

Примерно в 15% случаев банки блокируют счета без объяснения причин, поделился статистикой с «Известиями» ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин . По его словам, в «антиотмывочном» законе содержатся обтекаемые формулировки, согласно которым подозрительной может оказаться практически любая операция. К трансакциям, подлежащим обязательному контролю, относятся любые операции, превышающие 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей, а также денежные поступления из-за рубежа свыше 100 тыс. рублей, привел примеры юрист.

— Зачастую банки, боясь штрафов от регулятора, не пытаются разобраться в ситуации и на всякий случай блокируют всё. А потом уже начинают разбираться с тем, кто предъявляет претензии . Надо заметить, делают они это долго, и не всегда решение меняется на положительное для того, чей счет заблокирован, — считает Павел Уткин.