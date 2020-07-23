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«Ночные волки» готовят масштабное шоу в Крыму

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«Ночные волки» готовятся к масштабному шоу в Крыму. У горы Гасфорта конструируют главную сцену. За короткий срок создали фантастические декорации, особенно интересно композиция будет смотреться ночью в свете прожекторов. В самом разгаре репетиции каскадеров и огнеметчиков. Главная тема спектакля в этом году — 75-летие Победы. В Севастополь из разных городов России доставили военную технику. Некоторые бронетранспортёры — музейные экспонаты. Кроме того, зрители увидят легендарных музыкантов. На сцену выйдут Кипелов, «Агата
Кристи», Александр Ф. Скляр. Шоу «Ночных волков» запланировано на 8–9 августа.

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