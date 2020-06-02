В Ростовской области байкеры и конные патрули помогают пожарным

Под Ростовом байкеры и конные патрули помогают пожарным. Добровольцы обходят город и окрестности. Байкеры уже предотвратили несколько возгораний. Конные патрули незаменимы в лесных массивах, где не пройти тяжелой технике. Волонтеры будут помогать и в тушении пожаров. В Бурятии к мониторингу подключились конные патрули. Всего в регионе в рейдах участвуют более 3 тыс. человек, включая добровольцев.