Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.

Так, положения нового ГОСТа призваны минимизировать возможность умышленного недолива топлива. Теперь ТРК необходимо оснащать специальным программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

Также производителям необходимо будет предусматривать конструкцию, которая препятствует незаконной замене элементов и установке дополнительных устройств, которые не были изначально заявлены, пишут «Ведомости» 22 июля.

Кулешов отметил, что соблюдение ГОСТа в России является добровольным, пока ссылка на стандарт не будет размещена в соответствующем нормативно-правовом акте, в связи с этим автомобильные заправки со старым оборудованием продолжат работу.

Новый нацстандарт вступит в силу 1 октября.

В июне эксперт рассказал, как минимизировать риск приобрести некачественное топливо на АЗС.

Так, нужно обращать внимание на известность бренда АЗС, крупные пекутся о своей репутации. Благоустройство территории заправки тоже хороший знак. Чистота, наличие современного оборудования и вежливые работники добавляют баллов.