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Тело пропавшего на вулкане туриста обнаружили на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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Спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего в начале июля на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщается в Instagram краевого МЧС 23 июля.

Как стало известно, 6 июля двое мужчин совершали восхождение на вулкан. Вблизи кратера на высоте более 4,5 тыс. м у одного из них отказали ноги, предположительно из-за горной болезни. Его товарищ спустился на 1 тыс. м и вызвал спасателей, после чего его со склона спустили.

Добраться до мужчины, которому было плохо, не получалось из-за селей и камнепада. В ночь на четверг спасатели наконец достигли вершины вулкана, где обнаружили тело альпиниста.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота 4835 м. В ноябре прошлого года началось его извержение. В апреле из кратера начала изливаться лава. Туристам и альпинистам не рекомендовано совершать восхождения на вулкан.

20 июля стало известно, что на Камчатке спасатели третий день продолжают искать пропавшего 15 июля в районе Вилючинского перевала мужчину.

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