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Турист пропал пять дней назад у Вилючинского вулкана на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спасатели третий день продолжают искать пропавшего 15 июля в районе Вилюсинского перевала мужчину. Об этом в понедельник, 20 июля сообщил зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров на аппаратном совещании у врио губернатора региона, передает ТАСС.

Двое туристов на квадроциклах отправились на юго-запад полуострова в район вулкана. Сообщение, что один из них потерялся было получено спасателями только 17 июля.

«Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 км территории. Сегодня поиски будут продолжены с применением квадрокоптера», — сказал Хабаров.

Вилючинский является потухшим вулканом, его высота — около 2 200 м.

16 июля сообщалось, что туриста, пропавшего в районе бухты Тихой на Сахалине, нашли мертвым на берегу.

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