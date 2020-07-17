Пропавшего на Сахалине туриста нашли мертвым

Туриста, пропавшего в районе бухты Тихой на Сахалине, нашли мертвым на берегу в четверг, 16 июля. Об этом сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что 34-летний житель Южно-Сахалинска пропал 5 июля. Мужчина проходил участок горной местности вместе с группой туристов. Он немного отстал от остальных и с тех пор его не видели. В поисках участвовали полицейские, а также сотрудники регионального главка МЧС и волонтеры.

Как уточнили в СК, для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет эксперт отделения ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы».

По факту гибели туриста проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

1 июля сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня.