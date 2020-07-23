Ученые предрекли 23 странам потерю 50% населения к концу века

Переселения планеты можно не опасаться, к концу XXI века население Земли значительно сократится, но это также приведет к изменению миропорядка, пишет немецкая газета Die Zeit.

Автор материала Тео Зоммер, ссылаясь на исследование Университета Вашингтона в Сиэтле, пишет, что к 2100 году 23 страны потеряют половину населения. Среди них Украина, Япония и Испания.

Так, согласно новым прогнозам ученых, рост мирового населения уже замедлился, а с 2064 года число людей начнет сокращаться.

Предполагается, что через 40 лет численность населения в мире составит 9,73 млрд, а к концу века она сократится до 8,79 млрд.

Помимо 23 стран, которые лишатся 50% населения, еще 34 государства потеряют от 25% до 49%. Например, Китаю прогнозируют сокращение населения на 48% до 732 млн человек.

Кроме того, в большинстве стран изменится возрастная структура. Сейчас каждый десятый житель планеты старше 65 лет, в 2050 году это будет уже каждый шестой. К 2100 году число пожилых людей составит 2,37 млрд человек.

При этом рождаемость будет падать. Исключением станет Африка, ее население наоборот возрастет с 1,3 млрд до 4,3 млрд.

Всё это, по словам Зоммера, должно заставить людей подумать о геополитических, экономических и климатических изменениях, так как миропорядок несомненно поменяется.

В январе прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала рост численности россиян с 2023–2024 годов.