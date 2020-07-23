Россияне рассказали о частоте непредвиденных трат

Жители России рассказали, как часто они сталкиваются с непредвиденными расходами, и охарактеризовали свое материальное благополучие. Результаты исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, большинство опрошенных респондентов рассказали, что непредвиденные расходы у них бывают время от времени или очень редко — по 43% соответственно. Чаще всего с такой необходимостью сталкиваются работающие респонденты, которые оценивают свое материальное благополучие как плохое или очень плохое.

С нехваткой денег до зарплаты время от времени сталкиваются треть работающих россиян (33%), постоянно — каждый десятый, очень редко — 39%. Отмечается, что на такие ситуации чаще всего указывают респонденты с низкой самооценкой материального положения.

72% опрошенных получают зарплату два раза в месяц, при этом чаще всего такой формат выплат у работников бюджетной сферы (87%), а не коммерческой (67%), пишет ТАСС 23 июля.

Один раз в месяц получают зарплату 11% опрошенных, еще 15% указали, что у них другая переодичность денежных выплат.

Опрос был проведен 2 июля среди более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

10 июля сообщалось, что пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан. Об этом говорится в результатах опроса РАНХиГС, в котором участвовали 2,1 тыс. человек.

О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% заявили, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.