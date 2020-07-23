Названы сроки передачи фрегатов с гиперзвуковым оружием ВМФ России

Новейшие фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковыми ракетами будут переданы ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Корабли были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля.

«Строительство продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов», — цитирует 23 июля Рахманова «РИА Новости».

По его словам, число ракетных шахт на фрегатам могут увеличить с 16 до 24.

Фрегаты проекта 22350 предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения, уточняет «Газета.ру».

Все фрегаты являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон». Таких систем вооружения пока нет ни на одном флоте мира, отмечают военные эксперты.

Головной корабль проекта «Адмирал Горшков» вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.