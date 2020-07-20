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Фрегаты модернизированного проекта 22350 получат до 24 ячеек для крылатых ракет

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» могут получить до 24 ячеек для запуска крылатых ракет. Об этом понедельник, 20 июля, пишет ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

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У базовой версии проекта было 16 ячеек.

Корабли проекта 22350 — российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения.

Все фрегаты семейства проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Ранее в этот же день на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге были заложены фрегаты модернизированного проекта 22350. Закладные доски к секциям двух кораблей установили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Второй серийный корабль «Адмирал Головко» был спущен на воду в мае 2020 года.

Головной корабль проекта «Адмирал Горшков» вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» 21 июля войдет в состав ВМФ. 6 июня он завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на «Северную верфь». 15 июля председатель комиссии государственной приемки фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали акт передачи судна Военно-морскому флоту России.

Кроме того, «Северная верфь» ведет строительство фрегатов «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», при этом два последних по модернизированному проекту.

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