Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежной компенсации для туристов, которые отдыхали в российских регионах. Об этом он рассказал во время выступления в Государственной Думе в среду, 23 июля, с отчетом о работе Кабинета министров в 2019 году.

Для этих целей из бюджета страны выделено 15 млрд рублей. Также он отметил, что список регионов уже составлен Ростуризмом. Новая программа должна начать работу в августе.

Кешбэк будет начисляться при покупке туров с помощью карты «Мир». Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс.

При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.

Ранее 22 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кешбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.