Топилин рассказал Путину о тестировании электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным, в ходе которой тот рассказал о проекте электронной трудовой книжки.

«Это эксперимент, который мы начали в этом году, когда людям дано право, если они хотят, отказаться от бумажной трудовой книжки... Со следующего года молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата», — отметил Топилин.