ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.

Отмечается, что такая страховка будет обязательной, а ее сумму будут учитывать в полной стоимости кредита. На сегодняшний день страховку приобретает заемщик, а банк, который зачастую выступает агентом сделки, оставляет себе большую часть страховой премии.

«Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», — отмечается в сообщении.

По оценкам регулятора, если бы предложенный подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотеки в 2019 году была ниже на 0,15-0,67%.

Ранее в среду председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год будет принято осенью.

Премьер-министр подчеркнул, что программа популярна и воспользоваться ею на сегодняшний день хотят многие.