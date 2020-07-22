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Трассу «Анабар» отремонтируют в Якутии

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Росавтодору из резервного фонда правительства РФ для предоставления бюджетам регионов иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Якутия дополнительно получит более 248 млн рублей, которые направит на ремонт 25 км автомобильной дороги «Анабар» в Мирнинском районе (участок 32-57 км). Это итог кропотливой работы на федеральном уровне главы республики и членов правительства региона, отмечает ИА YakutiaMedia.

В этом году дорожные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту будут проведены на 58 объектах общей протяженностью свыше 200 км в Якутии. На эти цели выделено 4,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

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