Более 200 км дорог ремонтируют в Якутии по нацпроекту

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников осмотрел два объекта, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это подъезд к селу Октёмцы от республиканской дороги «Умнас» и участок дороги возле села Булгунняхтах.

Подготовительные работы завершены в полном объёме, сейчас идёт устройство земляного полотна, укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Как сообщил Колодезников, в этом году дорожные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту будут проведены на 58 объектах общей протяженностью свыше 200 км. На эти цели выделено 4,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

«До конца сентября на дорогах республики будут готовы 23 объекта, в октябре — еще семь объектов, включая установку дорожных знаков, светофоров и уличного освещения», — сказал Алексей Колодезников.