Число заболевших COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 202 тысячи

За сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 202 тысячи, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 июля.

В опубликованном организацией документе сказано, что за сутки было зарегистрировано 202 726 случаев заболевания, скончались 4286 инфицированных пациентов.

Лидерами по числу выявленных случаев стали Северная и Южная Америка: тест показал положительный результат у 7 811 127 человек, а также Европа — 3 124 701 подтвержденных случаев.

Таким образом, в мире с начала пандемии зафиксировано 14 765 256 случаев COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 612 054 человек.

Ранее в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцинация против COVID-19 начнется не раньше 2021 года.

18 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире — почти 260 тыс. новых заражений в течение последних суток.

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