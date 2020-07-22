«Черных риелторов» осудили в Мурманской области

В Мурманской области вынесен приговор в отношении трех местных жителей, которые обвинялись в мошенничестве с жильем. Ущерб от действий «черных риелторов» превысил 6 млн рублей.

По данным следствия, группа действовала с 2015 по 2017 год. Злоумышленники располагали информацией о людях, которые находились в сложном материальном положении. Они представлялись сотрудниками управляющих компаний и уговаривали потерпевших отдать им жилые помещения. Взамен «риелторы» обещали приобрести квартиры меньшей площади или оплатить долги потерпевших. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Суд назначил обвиняемым от трех до восьми лет лишения свободы в зависимости от роли и степени участия каждого в преступной схеме. Осужденных направят в колонию общего режима.

Дело в отношении еще двоих участников группы выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.