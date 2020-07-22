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Возбуждено дело о небезопасном хранении отходов в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ. 17 июля в ходе осмотра заброшенных гаражных боксов в переулке Солнечный были обнаружены медицинские отходы класса Б и В в закрытых одноразовых емкостях (пакетах). Их хранили ненадлежащим образом, к ним был беспрепятственный доступ.

На месте происшествия находился водитель компании, которая занимается вывозом и уничтожением мусора из медицинских организаций, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Сахалинской области.

Ранее было возбуждено из-за сброса в реку Кама химических веществ в Пермском крае. Согласно данным следствия, инцидент произошел в районе пермского города Березники в период с 5 по 7 июля. В результате случившегося были превышены установленные нормативны внешнего воздействия на окружающую среду. Специалисты проведут химическую экспертизу.

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