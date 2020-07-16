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Уголовное дело возбудили из-за загрязнения химикатами реки Камы под Пермью

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Фото: МВД РФ
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Уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» возбуждено из-за сброса в реку Кама химических веществ в Пермском крае. Об этом сообщает в четверг, 16 июля, региональное следственное управление Следственного комитета России.

Ведомство также опубликовало видео загрязнения на своем официальном YouTube-канале.

Согласно данным следствия, в районе пермского города Березники в период с 5 по 7 июля произошел сброс химических веществ в реку Кама. В результате случившегося были превышены установленные нормативны внешнего воздействия на окружающую среду.

В настоящие время следователи совместно с представителями ряда ведомств и региональных профильных предприятий производят осмотр шламонакопителей и пытаются установить источник загрязняющих веществ.

Образцы воды взяли не только из шламохранилища, но и из реки Толыч, которая впадает в Каму. Специалисты проведут химическую экспертизу.

2 июля стало известно о разливе нефтепродуктов в акватории реки Волги в Астрахани. Специалисты МЧС по региону обнаружили на воде вдоль берега загрязнение на площади 50 кв. м. К ликвидации загрязнения были привлечены силы и средства каспийского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба». За 10 часов удалось собрать 780 кг нефтеводяной смеси.

1 июля сообщалось, что на Химкинском водохранилище в Подмосковье обнаружен разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составляла 30 тыс. кв. м. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в 1 тыс. раз. На месте разлива установили боновые заграждения, поверхность воды обработали сорбентом.

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