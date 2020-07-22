Главврач церковной больницы назвал способы предотвратить COVID-19

Правильное использование масок, здоровое питание и физическая активность на свежем воздухе помогут не заболеть или легче перенести COVID-19. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» главный врач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров в среду, 22 июля.

«На мой взгляд, для того чтобы не заболеть или перенести заболевание легче, очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег», — сказал врач.

Собеседник издания отметил, что сам старается регулярно заниматься спортом и не пропускать ежедневные беговые тренировки.

Он обратил внимание на необходимость правильно использовать индивидуальные средства защиты.

«Так как это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, из всех средств индивидуальной защиты самым важным является то, которое закрывает дыхательные пути, — маска или респиратор. Важно, чтобы маска или респиратор не просто находились на подбородке, но использовались по назначению», — заявил Заров.

В конце мая стало известно, что израильские ученые изобрели самоочищающуюся многоразовую медицинскую маску, которая может защитить от коронавируса.

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