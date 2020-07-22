Илона Маска пригласили в калужский Музей космонавтики

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Об этом Шапша рассказал в среду, 22 июля, министру культуры России Ольге Любимовой, посетившей Калугу с рабочим визитом.

«Калуга — это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем», — цитирует Шапшу ТАСС.

Директор музея Наталья Абакумова отметила, что Маск постоянно цитирует Константина Циолковского, «поэтому он, скорее всего, будет заинтересован в посещении музея».

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Музей назван в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который в Калуге написал главные свои философские труды. Новое здание музея в Калуге планируют открыть к 12 апреля 2021 года.

Накануне стало известно, что Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, по данным рейтинга Forbes.