Прямой эфир

Илона Маска пригласили в калужский Музей космонавтики

0
Фото: Global Look Press/Paul Hennessy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Об этом Шапша рассказал в среду, 22 июля, министру культуры России Ольге Любимовой, посетившей Калугу с рабочим визитом.

Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
В «Роскосмосе» рассказали, кто займет освобожденные американскими астронавтами места

«Калуга — это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем», — цитирует Шапшу ТАСС.

Директор музея Наталья Абакумова отметила, что Маск постоянно цитирует Константина Циолковского, «поэтому он, скорее всего, будет заинтересован в посещении музея».

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Музей назван в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который в Калуге написал главные свои философские труды. Новое здание музея в Калуге планируют открыть к 12 апреля 2021 года.

Накануне стало известно, что Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, по данным рейтинга Forbes.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020