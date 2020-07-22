Склад боеприпасов времен войны нашли в районе Брянска

В Володарском районе Брянска саперы обезвредили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В общей сложности было найдено 26 снарядов.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС, данные о предметах, напоминающих боеприпасы, поступили на пульт дежурного утром 22 июля. Их нашли местные жители в лесу на территории района.

На место предполагаемого склада оперативно выехали взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы подтвердили, что предметы являются 105-миллиметровыми боеприпасами. Их вывезли за пределы города и уничтожили.

21 июля сообщалось, что за сутки в Орловской области обезвредили 49 снарядов времен войны. В спасательной службе сказали, что боеприпасы находят на территории региона практически ежедневно.