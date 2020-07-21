В Орловской области обезвредили 49 боеприпасов времен ВОВ

Сотрудники поисково-спасательной службы за сутки обезвредили 49 снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находят в регионе практически ежедневно.

Наибольшее число взрывоопасных предметов было обнаружено в районе Закромского Хутора в Кромском районе. Спасатели изъяли и уничтожили 38 авиабомб SD2. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В районе деревни Студенок в Троснянском районе изъято и уничтожено шесть минометных мин и пять артиллерийских снарядов.

Сотрудники МЧС напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы. В районе места находки желательно установить предупредительные знаки из подручных материалов. Боеприпасы нельзя бить, перемещать и бросать в огонь.

Ранее сообщалось, что в Брянской области взрывотехники обезвредили 27 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Они находились в лесополосе недалеко от населенного пункта.