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Склад боеприпасов времен ВОВ ликвидировали в Брянской области

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В Брянской области взрывотехники обезвредили 27 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли в лесополосе.

Склад располагался вблизи деревни Песочня в Карачевском районе. По данным МЧС, боеприпасы пролежали в лесу со времен войны. На место обнаружения артиллерийских снарядов были направлены взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Саперы обнаружили боеприпасы калибра 76 мм. Снаряды были вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены.

Ранее сообщалось, что в деревне Палатки в Калужской области обнаружили две минометные мины калибра 50 мм.

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