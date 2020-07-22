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Тропический шторм «Гонсало» сформировался в Атлантике

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Фото: Global Look Press/NASA Earth
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Тропический шторм, которому дали название «Гонсало», сформировался в среду в центральной части Атлантического океана. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) на 22 июля.

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Шторм движется в северо-западном направлении и в данный момент находится примерно в 2 тыс. км к востоку от южных Карибских островов. Скорость его перемещения составляет 19 км/ч.

Сопровождающий его ветер достигал показателей скорости в 75 км/ч. Именно это обстоятельство послужило основанием для присвоения ему имени. Это делается в том случае, когда скорость ветра внутри явления достигает 62 км/ч. Если этот показатель превышает 119 км/ч, шторм перерастает в ураган.

6 июля в Атлантике сформировался тропический шторм, который получил имя «Эдуард». Максимальная скорость сопровождающего ветра достигала 64,4 км/ч.

В начале марта сообщалось, что шторм и торнадо, обрушившиеся на американский штат Теннесси, частично повредили здание тюрьмы, где снимались фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту».

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